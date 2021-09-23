Вашингтон, 24 сентября, 2021, 01:04 — ИА Регнум. Признание новых властей Афганистана зависит от исполнения афганским радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взятых на себя обязательств, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«Наше послание международному сообществу заключается в следующем: какая-либо легитимность или поддержка, которую могут направить «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), зависят от выполнения им взятых на себя обязательств в ключевых областях», — заявил он.

По его словам, эти обязательства указаны в резолюции Совбеза ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее афганские радикалы назвали неприемлемыми условия, выдвинутые мировым сообществом для признания нового правительства Афганистана. По мнению исламистов, требования противоречат международному законодательству.