Скопье, , 06:50 — REGNUM Министр труда и социальной политики Северной Македонии Ягода Шахпанска 23 сентября заявила о том, что пенсионная реформа приведет к повышению минимального размера пенсий.

Пособие для пенсионеров ITV.com

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Шахпанска заявила, что состояние пенсионного и инвалидного фондов стабильно и с ростом ВВП вырастут и пенсии. Согласно прогнозам, в 2021 году ВВП Северной Македонии возрастет на 4,1%.

По словам министра, с 2017 года пенсии выросли на 2000 денаров. В 2022 году минимальный размер пенсии составит 10 700 денаров. В соответствии с предстоящей пенсионной реформой пожилые люди, которые не имеют право на получение пенсии и других социальных выплат, получат дополнительные 1000 денаров на покрытие хозяйственных расходов.

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