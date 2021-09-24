Будапешт, 24 сентября 2021, 00:43 — REGNUM Венгрии не удалось бы провести быструю кампанию по вакцинации против коронавирусной инфекции без российской вакцины «Спутник V», заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Коронавирус
Коронавирус
Pixabay.com

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«Я бы сказал, что без «Спутника» это было бы невозможным», — цитирует его РИА Новости.

Сийярто добавил, что Россия поставила препараты в полном объеме и вовремя. Именно это позволило Венгрии провести быструю и самую успешную прививочную кампанию среди стран Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Венгрии закончилась российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V». В стране использовали все запасы препарата, так как он был популярен среди венгерских жителей. К этому времени российской вакциной в стране привились около 1 млн жителей.