Село Эльбрус, Карачаево-Черкесия, 24 сентября, 2021, 00:42 — ИА Регнум. Гибель трёх альпинистов подтверждена спасателями на Эльбрусе. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба МЧС России.

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Группа альпинистов, состоящая из 23 человек запросила помощи, находясь на высоте 5400 метров на Эльбрусе. В ходе поисково-спасательной операции были найдены восемь человек из группы, трое из них обнаружены без признаков жизни.

Поиски людей продолжаются, к поисково-спасательной операции привлечены 40 человек и 12 единиц техники. Уточняется, что поисковая операция проходит в тяжелейших метеоусловиях: на Эльбрусе пурга и сильный ветер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Эльбрусе обнаружен погибший альпинист.