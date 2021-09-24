Скопье, , 07:37 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 23 сентября отказался отвечать на вопросы журналистов, связанные с пожаром в мобильном ковидарии в Тетово, в ходе которого погибли 14 пациентов.

Венко Филипче Zdravstvo.gov.mk

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что пока расследование продолжается, комментарии излишни: «Позвольте мне воздержаться от комментариев, пока продолжается расследование. Я надеюсь, что вы примете этот аргумент, я не хочу, чтобы это понималось неправильно. Я буду в полном вашем распоряжении по окончании этого процесса».

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Политик подчеркнул, что документация по мобильным ковидариям находится в проектном департаменте Всемирного банка при министерстве труда и социальной политики.

На вопрос о том, можно ли его заменить, министр отметил, что каждому из чиновников можно найти замену. Отметим, что премьер-министр Зоран Заев ранее заявлял, что не может принять отставку Филипче из-за того, что на поиски его преемника уйдет полгода.

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