Нью-Йорк, США, , 00:34 — REGNUM Встречу с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером провел министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 сентября в ходе визита в Нью-Йорк, куда он прибыл для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Генри Киссинджер Marsha Miller

Министр и дипломат уже встречались в Нью-Йорке в 2019 году и обсуждали состояние отношений Москвы и Вашингтона, а также их перспективы.

Киссинджер работал на посту госсекретаря в 1970-е годы в администрациях 38-го и 39-го президентов США Ричарда Никсона и Джеральда Форда.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября Сергей Лавров провел встречи на полях Генассамблеи ООН с министрами иностранных дел Польши, Египта, Ирландии и Великобритании. Кроме того, он встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

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