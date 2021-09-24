Скопье, 24 сентября, 2021, 07:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 23 сентября в ходе ежегодной встречи с главами дипломатических миссий стран Евросоюза заявил, что его страна уже выполнила работу по подготовке к вступлению в ЕС. По его мнению, подошла очередь сделать то же самое Брюсселю.

Securityconference.de Зоран Заев

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что его страна полностью подготовлена к переговорам с ЕС. Стороны обсуждали процесс реформы судебной системы, борьбу с коррупцией и реформу государственной администрации, направленные на удовлетворение европейских критериев.

Напомним, Болгария блокирует переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС уже год и не собирается смягчать позицию.