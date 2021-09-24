Скопье, 24 сентября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 23 сентября заявил, что в школах страны будут проводить тесты на коронавирус.

Цитат из аниме «Форма голоса» Школа

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что большая часть молодежи переболевает COVID-19 бессимптомно, но именно молодежь является главным распространителем инфекции.

По словам Филипче, положение в школах стабильно, однако коронавирус был выявлен уже у нескольких сотен школьников.