Нашвилл, США, 24 сентября, 2021, 00:15 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек стал жертвой в магазине в американском городе Кольервилл (штат Теннесси), 23 сентября передал телеканал CNN со ссылкой на управление городской полиции.

Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Майкл Манн. 1995. США Стрельба

Еще 12 человек пострадали. Мужчина, открывший огонь, найден мертвым. Территорию вокруг магазина оцепили.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в результате стрельбы на автобусной остановке в американском городе Луисвилл (штат Кентукки) погиб один несовершеннолетний и двое пострадали.