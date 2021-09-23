Череповец, Вологодская область, 24 сентября, 2021, 00:08 — ИА Регнум. В правительстве Вологодской области из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью ковидом задумались о возврате ограничений.

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По данным ведомства, сложная ситуация складывается в Череповце. В моногоспиталях уже начали разворачивать дополнительные койки — больницы заполнены на 81%.

«За прошлые сутки в моногоспиталь на Луначарского поступили 69 новых пациентов. В реанимации лежат 106 человек: 17 подключены к аппаратам ИВЛ, 89 — на кислороде. Еще 43 человека — средней тяжести, но нуждаются в кислородотерапии. Также в моногопиталях находятся 11 детей до шестнадцати лет. Все с интоксикацией и нуждаются в стационарном лечении. Ситуация по заболеваемости тяжелая, мы видим рост по стационарам и поликлиникам. Сюда накладывается сезонный рост ОРВИ. Если так будет продолжаться, снова придется вводить ограничения», — заявила сотрудник департамента здравоохранения Вологодской области Людмила Дубовенко.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Вологодской области коронавирус выявили у 244 человек.