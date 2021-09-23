Аксайский район, Ростовская область, 23 сентября, 2021, 23:59 — ИА Регнум. В Ростовской области в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе М-4 «Дон» погибли три человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 23 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Смертельная авария произошла примерно в 21:30 на территории Аксайского района. Водитель Mercedes Vito, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Largus. Ещё одним участником ДТП стал автомобиль ВАЗ-2111. В результате автокатастрофы на месте погибли водитель и два пассажира Lada Largus.

По факту ДТП организована проверка.