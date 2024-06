Лондон, 23 сентября, 2021, 23:53 — ИА Регнум. Британская рок-группа Coldplay и корейский бойзменд BTS рассказали, что создали видеоклип, документальный фильм и переработанную версию их предстоящего совместного «My Universe», который должен войти в грядущий альбом британского коллектива, информирует NME.

(сс) StockSnap Музыка

Сингл, который выйдет завтра, войдет в грядущий альбом Coldplay «Music Of The Spheres». Лейбл группы Parlophone также подтвердил, что документальный фильм «Inside My Universe» будет выпущен вместе с синглом 26 сентября, а микс Supernova7 и акустическая версия песни будут опубликованы на следующий день.

https://www.instagram.com/p/CUH7SCwtJSG/

«My Universe» — это второй сингл, который будет выпущен на альбоме «Music Of The Spheres». В начале этого года Coldplay представили хит-сингл «Higher Power». Позже они также поделились заключительным треком альбома «Coloratura» и подтвердили, что скоро выпустят новый трек под названием «Weirdo» в рамках мюзикла.