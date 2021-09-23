Сыктывкар, 23 сентября, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба потребовал от «мусорного"регоператора сменить концепцию обращения с ТКО. Об этом он заявил в ежедневном видеообращении к жителям республики.

Цитата из х/ф «На дне». Реж. Владимир Котт. 2014. Россия На свалке

«В 2018 году оператор принял концепцию по захоронению отходов на полигонах. В результате — в каждом муниципалитете мы создали не по одному полигону. Это абсолютно неэкологичная концепция, которая потребует от нас огромных денег на утилизацию полигонов», — заявил чиновник.

По его словам, регоператор увести систему обращения с ТКО не только на более экологичный путь путем внедрения сортировки и утилизации мусора, но и изменить тарифы на свои услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство полигонов ТКО Коми были близки к заполнению еще в 2019 году.