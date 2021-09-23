Рим, 23 сентября, 2021, 23:46 — ИА Регнум. Руководители американской компании Whirlpool после встречи с министром экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти в четверг, 23 сентября, согласились приостановить процесс увольнения сотрудников своего завода в Неаполе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

За ближайшие три недели стороны рассчитывают найти выход из ситуации.

Ранее руководители Whirlpool объявили о закрытии завода в Неаполе и увольнении всех сотрудников. Они ссылаются на неблагоприятную конъюнктуру рынка. Профсоюзы проводят массовые митинги, требуя, чтобы компания выполняла свои обязательства (прежде всего в части сохранения рабочих мест), а правительство страны — заставляло собственников это делать.