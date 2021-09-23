Москва, 23 сентября, 2021, 23:41 — ИА Регнум. МВД России опубликовало видео о мошенниках, которые крадут деньги с банковских карт. Пользователи Сети активно обсуждают ролик министерства, размещённый 23 сентября.

TechPhotoGal Карта

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Пользователи раскритиковали видео, назвав его «кринжем», многие комментаторы не упустили шанс подшутить над навыками монтажа и актёрской игры участников. После негативных комментариев, ведомство удалило ролик.

«Почему? Почему официальный аккаунт МВД удалил видео? Оно же прекрасно!» — пишет пользователь Twitter Andrey Vavilichev.

«МВД России выпустило социальную рекламу про кибермошенников. Она вызывает кринж», — поделился со своими подписчиками в Twitter пользователь Кубачак гарбаты.

«Это кто делал картинку? Сам Сальвадор Пейнтович за миллионы долларов?» — спрашивает Алексей Ин в соцсети «ВКонтакте».

"Скажи мне что нибудь на мошенническом. Оу ес», — шутит пользователь «ВКонтакте» Вячеслав Русич.

Ранее в Сети высмеяли фотографии и ролики с участием маскота МЧС в виде тульского пряника. Ростовую куклу в образе достопримечательности Тульской области приняли на работу спасателем для работы с детьми.