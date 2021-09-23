Лондон, 23 сентября, 2021, 23:31 — ИА Регнум. Английский режиссёр театра, кино и телевидения Роджер Мичелл скончался на 66-м году жизни, сообщают 23 сентября СМИ.

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Мичелл снял три десятка фильмов, в том числе «Ноттинг Хил» (1999 г.) с Джулией Робертс, «В чужом ряду» (2002) с Беном Аффлеком и Сэмюэлем Л. Джексоном, «Доброе утро» (2010 г.) с Харрисоном Фордом.

Последний фильм Мичелла — комедия «Герцог» (2020 г.) — получила пять звезд от The Guardian и Daily Telegraph на Венецианском кинофестивале.