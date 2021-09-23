Вологда, 23 сентября, 2021, 23:25 — ИА Регнум. Злоумышленников, угрожавших в интернете совершить нападение на вологодскую школу, практически вычислили. Об этом в ходе прямой линии во «ВКонтакте» сообщил глава региона Олег Кувшинников.

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«Мы этих людей практически уже вычислили. Я даже знаю, где они находятся, только город не могу назвать, это не Вологодская область, это один из столичных городов, откуда эти негодяи через телеграм-каналы провоцируют, чтобы дестабилизировать обстановку в наших школах. Их обязательно найдут и привлекут к ответственности», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября пермский студент расстрелял из ружья несколько человек. Скончались шесть человек. После этой трагедии в сети стали распространяться угрозы о возможном нападении на одну из школ Вологды.