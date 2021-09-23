Минск, 23 сентября, 2021, 23:25 — ИА Регнум. Активный участник политических репрессий генпрокурор Белоруссии Андрей Швед в рамках заседания Координационного совета генпрокуроров СНГ провел двустороннюю рабочую встречу с казахстанским коллегой Гизатом Нурдаулетовым. Они обсудили состояние международного сотрудничества в области экстрадиции, взаимной правовой помощи по уголовным делам и «иные аспекты совместной деятельности», сообщила 23 сентября пресс-служба белорусской Генпрокуратуры.

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«Отдельным блоком рассмотрели вопросы взаимодействия субъектов хозяйствования двух государств при осуществлении внешней торговли, образования и своевременного погашения дебиторской задолженности при расчетах за поставленную продукцию», — сказано в официальном сообщении.

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Швед попросил Нурдаулетова проконтролировать отдельные досудебные расследования и доследственные проверки, а также вопрос полноты мер принудительного взыскания на основании судебных решений. По данным белорусской Генпрокуратуры, просроченные долги казахстанских субъектов хозяйствования в доле всей внешней просроченной дебиторской задолженности составляют 2,6%, или $8,5 млн, c начала 2021 года они сократились на 12,3%. В то же время просроченные долги белорусских субъектов хозяйствования перед казахстанскими составляют $1,9 млн.

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