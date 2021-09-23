Сиэтл, США, 23 сентября, 2021, 23:22 — ИА Регнум. Американская инди-фолк группа Fleet Foxes представила экранизацию очередной песни из своего мартовского альбома «Shore», информирует Pitchfork. На этот раз клипом был наделен трек «Featherweight» в стиле анимационной короткометражки.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Режиссером клипа стал Шон Пекнолд, новая работа стала уже десятой в сотрудничестве с группой из Сиэтла. «Когда я сделал первое видео Fleet Foxes с использованием глины, я влюбился в тактильное качество этой техники и больше не оглядывался назад», — говорит Пекнолд. «В создании анимации в реальном действии есть что-то особенное. Этот процесс более физический и непосредственный, чем щелчок мышью».