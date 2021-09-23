Рим, 23 сентября, 2021, 23:20 — ИА Регнум. Правительство Италии не собирается в ближайшее время поднимать налоги, заявил на встрече с предпринимателями в четверг, 23 сентября, премьер-министр Марио Драги.

INSM Марио Драги

Он отметил, что на нынешнем этапе деньги следует «раздавать, а не собирать», и что именно этим правительство и намерено заниматься.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евроиз-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизилсяна 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение «восстановительных» грантов и кредитов ЕС. Она была утверждена летом 2021 года. Средства (191 млрд евро, в том числе 122 млрд евро кредитов) должны поступать частями до 2026 года включительно. По прогнозу правительства, в 2021 году восстановительный рост ВВП составит от 4 до 5%.