Москва, 23 сентября, 2021, 23:14 — ИА Регнум. Генпрокуратурой России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о терактах в Московском метрополитене в марте 2010 года. Об этом сообщает 23 сентября пресс-служба ведомства.

Kriminalnn.ru Генеральная прокуратура Российской Федерации

«Заместителем генерального прокурора РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Магомеда Нурова, причастного к террористическим актам, совершенным 29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк Культуры», в результате которых погибли 39 человек», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Нуров выполнял роль связного банды и неоднократно перевозил её участников на своём личном автомобиле на встречи, в ходе которых планировалось совершение взрывов. Он также скрывал от правоохранительных органов участника террористических актов.

Сообщается, что фигурант полностью признал свою вину. Ему предъявлены обвинения по статьям об участии в преступном сообществе и устойчивой вооружённой группе, совершении террористических актов и незаконном изготовлении взрывных устройств.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд, сообщили в пресс-службе.