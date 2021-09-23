Донецк, , 23:13 — REGNUM Дважды в течение суток 22 сентября украинские боевики обстреляли территорию ДНР и четырежды — ЛНР, сообщает 23 сентября Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Поездка Владимира Зеленского в Донбасс President.gov.ua

В ДНР под обстрел ВСУ попали районы сёл Ленинское и Октябрь. По ним боевики стреляли из гранатомётов и стрелкового оружия, выпустив 47 боеприпасов, если не считать мелкокалиберные выстрелы.

В ЛНР под обстрел попали районы населённых пунктов Желобок, Фрунзе и Берёзовское. Украинские боевики стреляли по ним из крупнокалиберного пулемёта и гранатомётов АГС-17 и СПГ-9.

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