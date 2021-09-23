Барселона, Испания, 23 сентября, 2021, 23:09 — ИА Регнум. 23 сентября в Кадисе на стадионе «Рамон де Карранса» футбольный клуб «Кадис» в матче шестого тура испанской Примеры сезона 2021/22 сыграет с каталонской «Барселоной». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Richard Mulder — groengeelhart.nl Рональд Куман

На матч назначена бригада арбитров во главе с Карлосом дел Серро Гранде. Ассистенты главного судьи — Роберто Алонсо и Гонсало Гарсия Гонсалес.

Стартовые составы команд:

«Кадис»: Херемиас Ледесма, Вараздат Ароян, Исаак Карселен, Альфонсо Эспино, Виктор Чуст, Фали, Альваро Хименес, Томас Алакрон, Сантьяго Арсамендия, Альваро Негредо, Рубен Собрино.

«Барселона»: Марк-Андре тер Штегер, Сержиньо Дест, Жерар Пике, Рональд Араухо, Оскар Минеса, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Гави, Мемфис Депай, Юсуф Демир, Люк Де Йонг.

На данный момент «Барселона» с восемью очками идет на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата. «Кадис», набрав пять очков после пяти матчей, идет семью строчками ниже.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Рональд Куман может быть отправлен в отставку в случае неудачного исхода матча с «Кадисом».