Нальчик, 23 сентября, 2021, 23:05 — ИА Регнум. Один из альпинистов группы, запросившей помощь спасателей на Эльбрусе, найден мёртвым, сообщает 23 сентября пресс-служба МЧС России.

21.мвд.рф Восхождение на Эльбрус

Спасатели уточняют, что в ходе поисковой операции им удалось обнаружить четверых альпинистов, среди которых один уже не подавал признаков жизни.

«На данный момент спасателями обнаружены четыре человека, к сожалению, из них один — без признаков жизни», — сообщил представитель МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября группа альпинистов, совершавших восхождение на Эльбрус, запросила помощи спасателей.

По предварительным данным, один из них получил травму ноги.

Поисково-спасательную операцию осложняют тяжёлые погодные условия — пурга, порывы ветра и низкая температура.