Пекин, 23 сентября, 2021, 23:04 — ИА Регнум. Легендарный экс-защитник и обладатель «Золотого мяча» 2006-го года Фабио Каннаваро покинул пост главного тренера «Гуанчжоу Эвергранд» из-за финансовых проблем клуба. Об этом 23 сентября сообщило издание Sohu.

Дмитрий Садовников Фабио Каннаваро

Фабио Каннаваро возглавил «Гуанчжоу Эвергранд» в ноябре 2017-го года. Через два года Каннаваро начал совмещать должность главного тренера клуба и главного тренера национальной сборной Китая.

Под руководством Каннаваро «Гуанчжоу Эвергранд» стал победителем китайской Суперлиги в 2019-м году. В прошлом сезоне подопечные итальянского специалиста дошли до финала плей-офф чемпионата, где по результатам двухматчевого противостояния потерпели поражение от «Цзянсу Сунин» со счетом 1:2 (1:2, 0:0).