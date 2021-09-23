Ла-Пас, 23 сентября, 2021, 22:57 — ИА Регнум. Визит в Москву боливийского министра иностранных дел Рохелио Майты состоится в следующем месяце, сообщило 23 сентября внешнеполитическое ведомство Боливии в Twitter.

Герб Боливии

Отмечается, что ведомство определилось с повесткой визита Майты: будут обсуждаться вопросы сотрудничества двух стран по ряду направлений, в том числе, касающихся ядерных исследований, здравоохранения, образования, торговли.

Напомним, ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН встретился с боливийским президентом Луисом Арсе.