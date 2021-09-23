Вашингтон, 23 сентября, 2021, 23:39 — ИА Регнум. Хлоя Клем, фотография которой стала интернет-мемом, решила продать снимок, принёсший ей популярность. Об этом 23 сентября пишет издание «Сноб».

Скриншот с YouTube Интернет-мем «Озадаченная Хлоя»

По данным СМИ, мать Хлои Клем продаст исходное изображение с аукциона в формате NFT-токена. Начальная цена фотографии — пять единиц криптовалюты Ethereum (стоимость чуть более 1,1 млн рублей).

Добавим, что владелец NFT-токена получит возможность продавать авторские мемы. Вырученные с продажи фотографии деньги родители 10-летней Хлои Клем планируют потратить на её образование, а также других дочерей.