Йошкар-Ола, , 22:35 — REGNUM В Марий Эл уволены первый зампред правительства республики Александр Гречихо и министр внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции Михаил Данилов. Соответствующие указы подписал глава республики Александр Евстифеев.

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Указано, что оба чиновника уволены по собственной инициативе в соответствии с ч. 3 ст. 77 Трудового кодекса РФ («Расторжение трудового договора по инициативе работника»).

Временно исполняющим обязанности министра юстиции назначен замминистра Андрей Дергачев.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года Гречихо был снят с должности министра сельского хозяйства Марий Эл и назначен первым зампредом правительства республики. До этого занимал различные посты в районных администрациях Саратовской области, а также в министерстве экономического развития занимал пост замглавы ведомства.

Данилов был назначен на пост министра внутренней политики, местного самоуправления и юстиции в ноябре 2017 года. До этого он работал председателем комитета общественных отношений в администрации Саратова.