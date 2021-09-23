Сараево, 23 сентября, 2021, 22:38 — ИА Регнум. Суд Боснии и Герцеговины 23 сентября утвердил обвинительный акт по делу причастной к финансированию террористической деятельности Сены Хамзабегович.

Иван Шилов ИА REGNUM Босния и Герцеговина

Хамзабегович обвиняется в участии в сборе финансовой помощи для граждан Боснии и Герцеговины, которые воевали на фронтах Сирии и Ирака на стороне «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ). В обвинительном акте подчеркивается, что целью этой организации была дестабилизация и насильственное изменение политического и конституционного порядка в Сирии, а боевики, которые к ней примкнули, ежедневно совершали вооруженные нападения на мирное население.

Напомним, что прокуратура БиГ собрала доказательства того, что Сена Хамзабегович с 2013 по 2018 год собирала и переправляла деньги террористам в Сирии, которые потом использовались для покупки оружия и выплат зарплат боевикам-наемникам.