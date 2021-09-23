Москва, 23 сентября, 2021, 23:39 — ИА Регнум. Украинский журналист Дмитрий Гордон дал интервью для YouTube-шоу «Вписка». Запись его разговора с ведущими проекта доступна на одноимённом канале с 23 сентября.

President.gov.by Дмитрий Гордон

В интервью Гордон рассказал о недавних интервью с рэперами Моргенштерном и Face, а также о конфликте с блогером Марьяной Ро. Журналист также признался, что любит покупать хорошие вещи — он перечислил бренды, у которых предпочитает покупать одежду, автомобили и часы.

Ранее Дмитрий Гордон взял интервью у Моргенштерна для своего YouTube-канала. Во время записи ролика музыкант расплакался, когда рассказывал о мальчике, который болен спинальной мышечной атрофией второго типа.