Нижневартовск, Югра, 23 сентября, 2021, 22:25 — ИА Регнум. В Нижневартовске (ХМАО) мужчина избил осмотревшего его жену врача-дерматолога. Сделал он это при свидетелях, сообщает телеканал N1, опубликовавший видеозапись нападения.

Scoopnest.com Хиджаб

Женщина в хиджабе пришла за подписью врача, которая ей была необходима для диспансеризации. Врач попросил пациентку показать руки, спину и живот. Пациентка не захотела, чтобы её осматривал мужчина, и тогда медик посоветовал ей обратиться к руководству клиники.

Через 15 минут после приёма в кабинет ворвался муж пациентки и избил врача. Напавший задержан полицейскими, пострадавшего увезли на скорой. Врач получил сотрясение головного мозга.

«В день, грубо говоря, у меня 50 человек проходит. Людей в хиджабах, мусульманской одежде очень много. Все спокойно проходят осмотры в рамках миграционного обследования. Всё решаемо. Если нужен для осмотра медик-женщина, то есть к кому пациенткам обратиться», — прокомментировал врач инцидент телеканалу.