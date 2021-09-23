Вашингтон, 23 сентября, 2021, 22:45 — ИА Регнум. Американская компания Apple временно удалила игру Fortnite из фирменного магазина App Store до завершения судебного разбирательства с производителем Epic Games, сообщает 23 сентября BBC со ссылкой на Тима Суини, исполнительного директора Epic.

Игра Fortnite — Season X

В ближайшее время популярная игра не будет доступна для загрузки на iPhone и других устройствах Apple. Пользователи, ранее загрузившие игру на свои устройства Apple, смогут продолжать играть в нее, но не получат никаких обновлений.

Отметим, что процесс рассмотрения апелляции может занять около пяти лет.

Напомним, Apple заблокировала игру Fortnite в магазине App Store в августе 2020 года. Epic Games подала на IT-гиганта в суд в день блокировки, обвинив его в ограничении конкуренции и нарушении антимонопольного законодательства. Судебный процесс вскрыл множество секретов ведущих компаний индустрии видеоигр, поскольку судья Гонсалес Роджерс обязала все стороны процесса предоставить различные документы.

Позже Роджерс частично удовлетворила требования истца, при этом в большинстве вопросов встав на сторону Apple. Многие эксперты отметили, что ни одна из сторон не одержала решающую победу. После этого Epic Games подала апелляцию на решение суда.