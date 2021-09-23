Йошкар-Ола, 23 сентября, 2021, 22:22 — ИА Регнум. В Марий Эл состоялось совещание, в котором приняли участие представители крупных торговых сетей, хлебозаводов республики и органов исполнительной власти, посвященное сбою поставок хлеба и хлебобулочных изделий в магазины. Об этом сообщает пресс-служба регионального минпромторга.

Анна Побежимова ИА Красная Весна Хлеб

Сбой в поставках хлеба произошел из-за ремонта производственной линии на хлебокомбинате «Петровский» (Чувашия), который является крупным поставщиком продукции на прилавки магазинов Марий Эл.

Министр промышленности, экономического развития и торговли региона Станислав Крылов поручил заводам республики в ближайшее время увеличить объем производства и отгрузки хлебобулочных изделий не только в местные, но и в федеральные торговые сети.

В министерстве заверили, что сейчас в Марий Эл работают 17 производителей хлеба, объем производства только ООО «Хлебозавод № 1» составляет около 6,5 тонн хлеба в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее telegram-канал Mash опубликовал видеоролик с демонстрацией хлебных полок в одном из магазинов республики. Практически все полки, где должен быть представлен ассортимент хлебобулочных изделий, были пустые. В наличии — пара одиноких буханок. Однако власти обещают, что поставки хлеба в магазины республики будут увеличены за счет местных предприятий, и уже со следующей недели ситуация полностью нормализуется.