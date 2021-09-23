Стокгольм, 23 сентября, 2021, 22:34 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на четыре. Эта информация была опубликована 23 сентября на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 14 813 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 148 641 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 762 новых случая заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 115 096 человек старше 16 лет, вторую — 6 452 711.

По состоянию на 23 сентября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 39 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.