Париж, 23 сентября, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Французские силовики задержали нескольких сторонников неонацистской организации, подозреваемых в подготовке террористического нападения, сообщает 23 сентября Agence France-Presse.

Soumya S Das Антитеррор

По данным агентства, задержаны пятеро участников ультраправой группировки Honneur et nation («Честь и нация»).

Правоохранители подозревают их в подготовке к нападению на местную масонскую ложу.

Уточняется, что некоторым из задержанных уже предъявлено обвинение в причастности к преступной террористической группировке.