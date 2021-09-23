Вашингтон, , 22:48 — REGNUM Исследователи считают, что люди на Американском континенте появились на 7 тыс. лет раньше, чем считалось, сообщает 23 сентября BBC.

Краб на песке Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

На протяжении многих лет ведутся споры о том, когда континент был впервые заселен выходцами из Азии. Многие исследователи скептически относятся к доказательствам о том, что люди пришли в районы Северной Америки ранее, чем 16 тыс. лет назад.

Однако группа исследователей, работающая в Нью-Мексико, обнаружила десятки человеческих следов, возраст которых составляет от 23 тыс. до 21 тыс. лет.

Отпечатки сохранились в мягком иле на окраине неглубокого озера в Уайт-Сэндс, Нью-Мексико.

Это открытие может пролить свет на то, когда был заселен континент. Находки указывают, что могли иметь место великие миграции, о которых мы ничего не знаем.