Минск, , 22:13 — REGNUM Белорусская государственная «Белтелерадиокомпания» 23 сентября опубликовала фрагмент видеозаписи допроса в КГБ обвиняемого, «свозившего на территорию Белоруссии оружие для террористических групп». Согласно официальной версии, Сергей Соколов (так он представлен в видеосюжете) примкнул к группе «террористов» и завозил оружие и взрывчатку из-за рубежа.

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«Ему удалось сделать несколько схронов. Как специалист он получил подготовку в снайперском, а также подрывном деле. Обвиняемый осуществлял слежку за некоторыми представителями власти и силовиками с целью дальнейшего нападения на них, — сообщили пропагандисты «Белтелерадиокомпании», — Сыщики вышли на боевика, расследуя дело семьи Войтеховичей, забросавшей дом депутата Гайдукевича коктейлями Молотова».

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Напомним, в 2020 году спецслужбы Белоруссии жестоко подавили массовые демонстрации ненасильственного протеста против фальсификаций выборов, несменяемости Александра Лукашенко и государственного терроризма. После этого ряд представителей белорусской политэмиграции призвали к партизанской борьбе и создали законспирированные сети участников сопротивления.

Также напомним, в 2021 году минюст Белоруссии лишил адвокатских лицензий нескольких защитников оппозиционеров, обвинённых в разглашении материалов уголовного дела. В 2020 году «Белтелерадиокомпания» и другие государственные СМИ Белоруссии распространяли лживую и клеветническую информацию о согражданах, участвовавших в массовых акциях протеста.

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