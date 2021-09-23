Санкт-Петербург, 23 сентября, 2021, 22:18 — ИА Регнум. В правительстве Санкт-Петербурга допускают дальнейшее ухудшение эпидемиологической ситуации по распространению коронавирусной инфекции. Об этом сказал 23 сентября вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев на заседании Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населения.

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Он напомнил, что пандемия COVID-19 продолжается, и главной задачей городских властей остается замедление распространения инфекции, защита групп риска.

«С учетом тенденций развития эпидемического процесса не исключено ухудшение ситуации. Эффективность борьбы с эпидемиями будет определяться слаженными действиями медицинских работников городских и федеральных медицинских организаций, а также административных органов», — сказал Эргашев.

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Напомним, за 22 сентября в Петербурге выявили 1698 новых случаев коронавируса, что на 177 случаев больше, чем в предыдущие сутки. Кроме того, в Петербурге возросла суточная смертность от COVID-19. В городе увеличили коечный фонд для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией.