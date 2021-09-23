Москва, , 22:10 — REGNUM Скандальные заявления Александра Лукашенко о «наших» городах в Польше и Литве вызвали широкий общественный резонанс. Насколько польский город Белосток и литовский Вильнюс являются «белорусскими» и обоснованы ли претензии руководителя Белоруссии — об этом в интервью изданию Baltnews высказал своё мнение депутат Государственной Думы, известный эрудит и публицист Анатолий Вассерман.

Анатолий Вассерман Dmitry Rozhkov

Инфоповод: Лукашенко: Мы не напоминаем, что Белосток и Вильнюс — белорусские города

По мнению Вассермана, сегодня нет смысла из факта полиэтничности соседних с современной Белоруссией польских и литовских территорий «делать вывод, что кто-то из них у кого-то что-то забрал», так как следует учитывать, прежде всего, «последствия длительного совместного проживания». В Речи Посполитой «жившие там народы очень тесно переплелись, перемешались и практически любой город на границе России и с этой самой республикой можно считать и польским, и русским, и литовским».

«Я думаю, что на самом деле в русском городе Вильно во времена, когда он входил в Российскую империю, всех основных тамошних народов — русских, поляков и евреев — жило примерно поровну. Это как раз и означает, что нет смысла объявлять этот город исконно русским или исконно польским, не говоря уже о литовцах, у которых во времена польского владычества права были, мягко говоря, сильно ограничены», — сказал Вассерман.

Читайте аналитику на эту тему: «Новая идеология» Лукашенко: государственный национализм в красной обёртке

«Я подчеркнуто говорю о русских, а не о белорусах, поскольку в те времена, когда все это происходило, даже самым отъявленным политическим безумцам не приходило в голову объявлять Белую Русь или Малую Русь чем-то отдельным от Великой Руси. Так же, как сейчас никто не пытается объявлять, например, архангелогородцев чем-то отдельным от курян, хотя при другом политическом раскладе вполне могли появиться люди, добивающиеся и такого варианта», — резюмировал Вассерман.

Читайте новости сюжета: Нациестроительство в Белоруссии

Отметим, что мнение известного публициста и депутата российского парламента по данному вопросу блокируется в социальных сетях. В частности, американская Facebook считает его «оскорбительным» и «нарушающим нормы сообщества».