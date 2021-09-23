Нью-Йорк, США, , 22:19 — REGNUM Приштина пытается спровоцировать Сербию на силовой ответ, но этого нельзя допустить, так как «Сербия приложила много усилий, чтобы добиться того, что сегодня имеет». Об этом заявила премьер-Cербии Анна Брнабич 23 сентября, анонсируя темы, о которых она планирует говорить на заседании Гименальной ассамблеи ООН 24 сентября в Нью-Йорке.

Ана Брнабич Kt.gov.rs

«В 2014 году Александр Вучич, будучи премьер-министром, начал трудные финансовые реформы, а я со своей стороны в 2017 году начала реализацию проектов в области экономики, инвестирования в инновационный сектор, в знание. Мы в скором будущем откроем самый большой центр развития американской компании NCR Microsoft и получим американские и японские инвестиции вопреки пандемии коронавируса. Нам нельзя подаваться на провокации, нам есть что терять», — процитировало издание Blic слова Брнабич.

Напомним, что 20 сентября произошло новое обострение ситуации на севере Косово и Метохии после того, как сепаратистские власти в Приштине запретили использование автомобильных номеров центральной Сербии на территории края.