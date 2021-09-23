Нальчик, 23 сентября, 2021, 22:03 — ИА Регнум. Операция по поиску и спасению группы из 23 альпинистов проводится на Эльбрусе, сообщает 23 сентября пресс-служба регионального управления МЧС России.

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Ранее группа альпинистов, поднимавшаяся на Эльбрус, запросила помощи спасателей. По предварительным данным, один из них повредил ногу.

Операцию осложняют пурга, низкая температура и порывы ветра скоростью до 40 м/с.

«По состоянию на 20:47 мск поисково-спасательная операция по спасению группы альпинистов из 23 человек продолжается в тяжелейших метеоусловиях. Работы осложняют порывы ветра до 40 м/с, температура минус 20 градусов, пурга, видимость в зоне поиска составляет не более 1 м», — указано в сообщении.

Спасатели ведут поиски с высотной отметки пять тыс. метров и выше.

Группировка сил и средств наращивается, отмечает региональное ГУ МЧС. На место операции выехал начальник ГУ МЧС России по КБР.