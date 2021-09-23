Милан, Италия, 23 сентября, 2021, 22:00 — ИА Регнум. 34-летний французский таранный форвард «Милана» Оливье Жиру восстановился от травмы и возобновил тренировочный процесс в общей группе команды. Француз может принять участие в ближайшем матче «Милана» со «Специей», который пройдет 25 сентября в рамках шестого тура итальянской Серии А. Об этом 23 сентября сообщила газета Sky Sport Italia.

Кирилл Венедиктов Оливье Жиру

Также сообщается, что пока «россонери» не могут рассчитывать на экс-форварда сборной Швеции Златана Ибрагимовича.

В текущем сезоне Оливье Жиру принял участие в трех матчах за «Милан» во всех турнирах, в которых забил два мяча в ворота «Кальяри».

Жиру перешел в «Милан» 17 июля 2021 года из лондонского «Челси» за 1 миллион евро. Текущее соглашение французского нападающего с итальянским клубом рассчитано до конца сезона 2022/23.