Мехико, 23 сентября, 2021, 21:52 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло недалеко от юго-западного побережья Мексики, сообщает 23 сентября Национальная сейсмологическая служба на своей странице в Twitter.

Carport Карта Мексики

По информации сейсмологов, очаг подземных толчков находится на глубине 10 км.

Эпицентр землетрясения расположен на 162 км восточнее города Сан-Хосе-дель-Кабо в мексиканском штате Нижняя Калифорния Южная.

Сообщений об угрозе цунами не поступало.