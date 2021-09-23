У побережья Мексики зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6
Мехико, 23 сентября, 2021, 21:52 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло недалеко от юго-западного побережья Мексики, сообщает 23 сентября Национальная сейсмологическая служба на своей странице в Twitter.
Carport
Карта Мексики
По информации сейсмологов, очаг подземных толчков находится на глубине 10 км.
Эпицентр землетрясения расположен на 162 км восточнее города Сан-Хосе-дель-Кабо в мексиканском штате Нижняя Калифорния Южная.
Сообщений об угрозе цунами не поступало.