Вашингтон, 23 сентября, 2021, 22:51 — ИА Регнум. США призывают Иран вернуться к переговорам по ядерной сделке после трехмесячной паузы, предупреждая, что окно для проведения обсуждений вскоре может закрыться, сообщает 23 сентября Associated Press со ссылкой на источники.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Представитель администрации президента США Джо Байдена сказал в четверг, 23 сентября, что терпение США на исходе и что дальнейшие переносы переговоров с Ираном могут заставить Вашингтон и партеров прийти к выводу, что возвращение к ядерной сделке 2015 года более не актуально.

Источник разговаривал с репортерами на фоне того, как американские дипломаты обсуждали с министром иностранных дел Ирана на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке шансы на то, что Тегеран вернется к переговорам в Вене.

Отметим, что Иран сказал, что готов вернуться к обсуждениям, но до сих пор не предложил дату для встречи, не собрал команду для переговоров и не дал сигналов по поводу того, что готов продолжить с того момента, на чем закончился июльский саммит.

Напомним, что США и Иран провели шесть раундов непрямых переговоров по ядерной сделке в Вене.