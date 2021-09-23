Москва, , 21:46 — REGNUM Реакция Киева в связи с покушением на Сергея Шефира наводит на воспоминания о такой грязной провокации Украины как «покушение» на журналиста Аркадия Бабченко (в мае 2018 г.). На Украине слишком много нераскрытых убийств, чтобы она имела хоть какое-то моральное право упоминать о «российском следе».

Порошенко смотрит на Бабченко President.gov.ua

На эту тему высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 23 сентября в эфире «России 1», комментируя нападение накануне, 22 сентября, на первого помощника президента Украины и последовавшее за этим заявление украинской нацполиции о возможном «российском следе».

Захарова «Может быть, всё-таки украинской стороне почаще вспоминать в каких провокациях она сама участвовала, прежде чем обвинять кого-либо в своих собственных бедах? Мне кажется, этот урок им нужно вынести».

Российский дипломат добавила, что Киев, объявляя «российский след» одной из версий покушения, занимается антироссийской пропагандой, причём эту информационную войну одобряют и поощряют его «старшие товарищи» на Западе.

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