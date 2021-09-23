Москва, 23 сентября, 2021, 21:46 — ИА Регнум. Реакция Киева в связи с покушением на Сергея Шефира наводит на воспоминания о такой грязной провокации Украины как «покушение» на журналиста Аркадия Бабченко (в мае 2018 г.). На Украине слишком много нераскрытых убийств, чтобы она имела хоть какое-то моральное право упоминать о «российском следе».

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Порошенко смотрит на Бабченко

На эту тему высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 23 сентября в эфире «России 1», комментируя нападение накануне, 22 сентября, на первого помощника президента Украины и последовавшее за этим заявление украинской нацполиции о возможном «российском следе».

«Может быть, всё-таки украинской стороне почаще вспоминать в каких провокациях она сама участвовала, прежде чем обвинять кого-либо в своих собственных бедах? Мне кажется, этот урок им нужно вынести».
Захарова

Российский дипломат добавила, что Киев, объявляя «российский след» одной из версий покушения, занимается антироссийской пропагандой, причём эту информационную войну одобряют и поощряют его «старшие товарищи» на Западе.