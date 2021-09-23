Тула, 23 сентября, 2021, 21:44 — ИА Регнум. Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации подключится к модернизации очистных сооружений в Тульской области по обращению губернатора Алексея Дюмина, всего планируется модернизировать 13 объектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства региона 23 сентября по итогам совещания главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

На совещании обсуждались вопросы строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений в регионе. Модернизация системы водоочистки проводится по поручению президента России Владимира Путина.

Алексей Дюмин отметил, что модернизация очистных сооружений — одна из наиболее актуальных проблем в сфере ЖКХ. В Тульской области за последнее время построено и модернизировано шесть очистных сооружений, из бюджета Тульской области вложено около 350 млн рублей.

«Региону необходима поддержка из федерального бюджета. Для Тульской области проблема экологической безопасности является критически важной с учетом наследия чернобыльской зоны, естественного старения и убыли населения региона, а также компактным расположением на территории региона крупных металлургических и химических предприятий», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Как отмечалось, при поддержке Минстроя России и Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в Туле завершилось строительство магистральных сетей водоотведения для подключения новых микрорайонов к централизованной канализации.

«Необходимо отработать комплексный подход по строительству и модернизации очистных в области. Один из ключевых вопросов на данном этапе это источники финансирования, нужно проработать вопрос, возможно, предусмотреть часть за счет механизмов инфраструктурного меню. На данный момент по шести проектам уже пройдена экспертиза, для пяти объектов необходимо определить этапность реализации, еще на два объекта выделены средства на разработку документации. Таким образом, планируется модернизировать 13 объектов водоочистки», — отметил Ирек Файзуллин.