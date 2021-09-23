Таганрог, Ростовская область, 23 сентября, 2021, 21:43 — ИА Регнум. В Ростовской области в суд переданы материалы уголовного дела в отношении бывшего заместителя прокурора Таганрога, на момент преступления исполняющего обязанности прокурора Пролетарского района. Он обвиняется в получении взятки, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 23 сентября.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

Следователи полагают, что в марте 2021 года обвиняемый получил через посредника 100 тыс. рублей за содействие в непривлечении к ответственности бизнесмена. Предприниматель был уличён в нарушении законодательства в ходе прокурорской проверки. Сотрудника надзорного ведомства задержали при передаче денег.

Подследственный был арестован, на его имущество наложен арест на общую сумму более 10 млн рублей.

Уголовное дело в отношении посредника выделено в отдельное производство и направлено в суд.