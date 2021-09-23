23 сентября 2021 | Время чтения 2 мин

Один из руководителей англо-голландской расследовательской организации Bellingcat Христо Грозев раскритиковал информационную кампанию Киева в деле по «Вагнергейту». По его мнению, необходимо было давить на то, что задержанные летом 2020 года в Белоруссии россияне, — это российские наемники, и публиковать максимально возможное количество компромата.

Евгений Кисенко, , 22:17 — REGNUM



Средневековая ЧВК Цитата из к/ф «Плоть и кровь». Реж. Пауль Верхувен. 1985. США — Испания — Нидерланды

Христо Грозев в интервью украинскому «Новому времени». «Для меня самая большая ошибка — почему полупроваленную операцию не превратили в огромный плюс для Украины. Нужно было назвать сразу операцию «операцией», опубликовать сразу все звонки, тысячи минут слов признаний наемников — это дало бы доказательную базу многим судебным делам, которые сейчас идут, в частности, в Гааге и Страсбурге. Для меня важнее всего было бы показать, насколько унизительной эта операция была для российских спецслужб, потому что всё это прошло мимо них, а они ничего не поняли», — заявил в интервью украинскому «Новому времени».

Судебные дела, которые упоминает Грозев, касаются установления причастных к крушению малайзийского Boeing MH17 в 2014 году на Донбассе. По версии Bellingcat, виноваты в трагедии россияне, однако до сих пор доказать причастность «русских наемников» к инциденту не удалось. Более того, 19 мая в Bellingcat проиграли иск к экс-командиру донбасского ополчения Игорю Безлеру: суд обязал организацию выплатить компенсацию в размере 340 тысяч по ложным обвинения в причастности к крушению Boeing.

Христо Грозев Aseyev stanislav

Христо Грозев тесно сотрудничает с украинской стороной не только по проваленной операции по поимке «33 богатырей» (так задержанных россиян назвали в СМИ). Не так давно Bellingcat и признанному в России СМИ-иноагентом The Insider (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) пришлось оправдывать свидетеля, давшего ложные показателя по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили. Расследование этого обстоятельств ликвидации чеченского боевика в Германии входит в число приоритетных направлений работы Bellingcat. «Фейковый» свидетель был предоставлен как раз украинской стороной.

В этой связи показательны слова ключевого расследователя организации о том, что украинская сторона так и не поделилась никакой информацией с Bellingcat. Прославившийся «журналистикой утечек» и использованием непроверяемой «серой информации» Христо Грозев с высокой долей вероятности нашел бы им применение.

Сальватор Роза. Аллегория лжи. 1640-е

Поэтому советы Христо Грозева выглядят, скорее, сожалением об упущенных возможностях. Обзаведись сотрудники Bellingcat огромным количеством вырванных из контекста записей разговоров бывших донбасских добровольцев, скомпрометировать российскую сторону и представить «неопровержимые доказательства» можно было бы не только по делам Зелимхана Хангошвили и Boeing MH17, но и многим другим, которые сегодня не имеют отношения к России.