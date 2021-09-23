Евгений Кисенко,
23 сентября 2021, 22:17 — REGNUM
Судебные дела, которые упоминает Грозев, касаются установления причастных к крушению малайзийского Boeing MH17 в 2014 году на Донбассе. По версии Bellingcat, виноваты в трагедии россияне, однако до сих пор доказать причастность «русских наемников» к инциденту не удалось. Более того, 19 мая в Bellingcat проиграли иск к экс-командиру донбасского ополчения Игорю Безлеру: суд обязал организацию выплатить компенсацию в размере 340 тысяч по ложным обвинения в причастности к крушению Boeing.
Христо Грозев тесно сотрудничает с украинской стороной не только по проваленной операции по поимке «33 богатырей» (так задержанных россиян назвали в СМИ). Не так давно Bellingcat и признанному в России СМИ-иноагентом The Insider (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) пришлось оправдывать свидетеля, давшего ложные показателя по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили. Расследование этого обстоятельств ликвидации чеченского боевика в Германии входит в число приоритетных направлений работы Bellingcat. «Фейковый» свидетель был предоставлен как раз украинской стороной.
В этой связи показательны слова ключевого расследователя организации о том, что украинская сторона так и не поделилась никакой информацией с Bellingcat. Прославившийся «журналистикой утечек» и использованием непроверяемой «серой информации» Христо Грозев с высокой долей вероятности нашел бы им применение.
Поэтому советы Христо Грозева выглядят, скорее, сожалением об упущенных возможностях. Обзаведись сотрудники Bellingcat огромным количеством вырванных из контекста записей разговоров бывших донбасских добровольцев, скомпрометировать российскую сторону и представить «неопровержимые доказательства» можно было бы не только по делам Зелимхана Хангошвили и Boeing MH17, но и многим другим, которые сегодня не имеют отношения к России.