Рим, 23 сентября 2021, 21:41 — REGNUM Два боевых корабля Италии и Испании вошли в акваторию Чёрного моря, сообщает 23 сентября департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Это минный тральщик «Виареджио» ВМС Италии и патрульный корабль «Райо» ВМС Испании.
По данным российских военных, корабли НАТО вошли в Чёрное море в 18:30.
Уточняется, что силы и средства Черноморского флота России взяли под свой контроль действия этих кораблей.
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